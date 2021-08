Borja confirma a sua fama de artilheiro em estreias Em seu primeiro jogo no Tricolor, o camisa 9 anotou um dos gols da vitória em cima da Chapecoense

Contratado para resolver o problema ofensivo do Grêmio, Miguel Borja mostrou que está disposto a tirar o Tricolor da zona do rebaixamento do Brasileirão.

Em seu primeiro jogo, o camisa 9 mostrou disposição e ajudou a equipe a vencer na Arena por 2 a 1 com direito a gol de pênalti.

Pé direito



O gol marcado na etapa inicial só confirma a fama de Borja em estreias. Assim como no Tricolor, ele também anotou gols nas estreias do Palmeiras e Junior Barranquilla.

A esperança é que o colombiano mantenha o bom desempenho e assuma papel de protagonista no elenco de Felipão.

