Borja comemora gol e nova oportunidade no Palmeiras: ‘Ninguém esquece de jogar’

Borja recebeu nova chance no Palmeiras nesta terça-feira e demonstrou que ainda pode ser útil. Foi dele o segundo gol do time, decretando o empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

“Futebol é assim. Tenho que continuar trabalhando. Com vontade vamos fazer um grande jogo de volta. Sigo fazendo o que sei fazer. Ninguém esquece de jogar futebol. Só preciso de um pouquinho mais de confiança. Sigo Trabalhando”, comentou o atacante.

Felipão mexeu na equipe em relação aos últimos jogos e mandou um time titular a campo com Raphael Veiga, Borja e Willian como novidades. Scarpa, Ramires e Arthur não ficaram nem no banco de reservas. Depois de sofrer no início do jogo e sair perdendo por 2 a 0, o time paulista se acertou na parte final da primeira etapa e descontou com Felipe Melo.

“Tomamos o gol com cinco minutos. Estávamos dominando o jogo. Estávamos ganhando o campo. O segundo gol foi baque porque não merecíamos. Pagamos por erro, tivemos caráter de correr e com ajuda mútua conseguimos o empate”, declarou Felipe Melo.

A partida de volta será na próxima terça-feira, no Allianz Parque. Como na Libertadores há a regra do gol fora de casa como critério de desempate, o Palmeiras pode empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 que garantira vaga nas quartas de final do torneio.