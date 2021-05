Boris Johnson se casa em segredo com Carrie Symonds

LONDRES, 30 MAI (ANSA) – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se casou com a ativista Carrie Symonds em uma cerimônia secreta na Catedral de Westminster, em Londres, no último sábado (29).

O matrimônio, no entanto, só foi confirmado pelo governo britânico neste domingo (30). “O primeiro-ministro e a senhora Symonds se casaram ontem à tarde em uma pequena cerimônia na Catedral de Westminster”, disse um porta-voz do premiê.

Ainda de acordo com o governo, o casal vai celebrar a união com a família e os amigos no “próximo verão”. Johnson é apenas o segundo primeiro-ministro na história do Reino Unido a se casar durante o exercício do cargo – o outro foi Robert Jenkinson, em 1822.

De acordo com os tabloides britânicos, apenas 30 convidados participaram da cerimônia, o máximo permitido pelas regras anti-Covid, e a maior parte deles foi convidada de última hora.

Esse é o terceiro casamento de Johnson, 56 anos, e o primeiro de Symonds, 33.

O casal já tem um filho, nascido em abril passado, pouco depois de o premiê ter se recuperado da Covid-19. (ANSA).

