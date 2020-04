Boris Johnson recebe alta após uma semana internado

ROMA, 12 ABR (ANSA) – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu alta do hospital neste domingo (12), após ter passado uma semana internado com Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo um porta-voz do governo, Johnson não retornará imediatamente ao trabalho e continuará sua recuperação em Chequers, residência de campo dos premiês britânicos.

O primeiro-ministro estava internado no hospital público St.

Thomas, em Londres, e chegou a ir para a UTI por conta da doença. “Não posso agradecê-los o suficiente, devo a eles minha vida”, disse Johnson, referindo-se à equipe médica que o atendeu.

Após a relutância inicial do premiê em defender o isolamento social, o Reino Unido contabiliza cerca de 80 mil casos do novo coronavírus e 10 mil mortes. (ANSA)