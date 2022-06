Boris Johnson diz estar preocupado com Dom Phillips

Nesta quarta-feira 15, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se manifestou publicamente pela primeira vez desde o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas. Johnson diz estar “profundamente preocupado” com o que de fato aconteceu com Phillips.

“Como todos aqui nesta Casa, estou profundamente preocupado com o que pode ter acontecido com ele (Dom Phillips). O Ministério de Relações Exteriores está trabalhando de perto e neste momento com as autoridades brasileiras”, afirmou Johnson durante sessão do Parlamento Inglês.





A declaração do premiê britânico ocorreu durante a sessão do Parlamento quando ele foi questionado sobre o desaparecimento do jornalista pela parlamentar conservadora e ex-primeira-ministra do Reino Unido Theresa May.

“O meu honorável amigo( Boris Jonhson) vai assegurar que o governo faça desse caso uma prioridade diplomática? E que faça também o possível para garantir que as autoridades brasileiras coloquem os recursos necessários para descobrir a verdade e saber o que aconteceu com Dom e Bruno”, pediu May.

Johnson em resposta afirmou que “funcionários do Ministério de Relações Exteriores estão trabalhando em estreita colaboração com as autoridades brasileiras após o desaparecimento em 5 de junho. A ministra responsável levantou a questão repetidamente. E o que dissemos aos brasileiros é que estamos prontos para prestar todo o suporte que eles precisarem”.

O jornalista Dom Phillips e o Indigenista Bruno Araújo Pereira estão desaparecidos desde o último dia 5 no Amazonas. Na segunda-feira 13, a embaixada do Brasil no Reino Unido forneceu uma informação falsa para a esposa do jornalista, Alessandra Sampaio, de que dois corpos haviam sido encontrados na área de busca, na mata e que estes corpos seriam de Phillips e de Pereira. Contudo a Polícia Militar que participa das buscas desmentiu a informação posteriormente. O embaixador brasileiro em Londres, Fred Arruda pediu desculpas formalmente a família de Phillips.

Áudio de Pereira que veio a público nesta terça-feira 14, denúncia pescadores ilegais do Vale do Javari que atiraram em equipes de fiscalização na região.

“São esses caras que estão atirando na equipe, esses caras que atiraram na base. Não só do São Rafael, São Gabriel, os carinhas de Benjamin e outros de Atalaia.” Afirma Bruno em áudio.

No áudio Bruno menciona uma reunião que aconteceria no dia 3 de junho com o prefeito Denis Paiva á respeito de frear o avanço da pesca ilegal de pirarucu em território indígena. No entanto, a reunião nunca aconteceu, pois segundo a prefeitura de Atalaia do Norte o prefeito tinha um compromisso urgente em Manaus.

“ A gente está preparando uma reunião, uma articulação para a Câmara de Vereadores e a Prefeitura (de Atalaia do Norte) na Comunidade São Rafael. (…) Os maiores e grandes invasores da terra indígena aí. Eles vão perder o manejo do pirarucu que demorou 10 anos para eles tirarem”, disse Araújo no áudio.

Nesta terça-feira 14, Oseney da Costa de Oliveira 41, conhecido como “do Santos” foi preso. Além dele seu irmão, Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado” também foi detido no ultimo dia 7. Ambos por suspeita de estarem ligados ao desaparecimento de Phillips e Pereira.

O indigenista relatou ao Ministério Público Federal (MPF), em Abril que havia recebido ameaças de uma organização criminosa que praticava caça e pesca ilegal no Vale do Javari.

No final do ano passado o indigenista esteve a frente da criação de um projeto para monitorar a região do Vale do Javari. Na época Araújo já alertava sobre o aumento das invasões na região.

“Trabalho lá há 11 anos e nunca vi uma situação tão difícil. Os indígenas dizem que a quantidade de invasões é comparável á do período anterior á demarcação. Por isso é absolutamente necessário que os indígenas busquem suas formas de organização, montando um esquema de monitoramento capaz de frear conflitos violentos, diz o indigenista Bruno Pereira, coordenador técnico da Unijava para o projeto”, afirmou Bruno.

De acordo com PF os suspeitos confessaram o assassinato do jornalista Inglês Dom Phillips e do Indigenista Bruno Pereira. A Policia Federal conduziu um dos suspeitos a região onde supostamente os corpos teriam sido queimados e abandonados.