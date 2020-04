Boris Johnson deixa UTI, mas continua internado

ROMA, 9 ABR (ANSA) – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta quinta-feira (9), após três dias. Ele, no entanto, permanece internado em um hospital de Londres para o tratamento da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Em comunicado, Downing Street informa que o premier britânico “está em boa forma” e continuará sendo monitorado nesta “fase inicial de recuperação”. Aos 55 anos, Johnson foi internado no último domingo (5) após o tratamento contra o novo coronavírus em casa não ter apresentado resultado. Ele anunciou que estava infectado no dia 27 de março e desde então cumpria auto isolamento para tratar a doença. No entanto, como a febre e a tosse persistiram, o político se dirigiu para o Hospital St. Thomas para fazer exames. Na ausência de Johnson, o ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, lidera o governo britânico. (ANSA)