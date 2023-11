Boric convoca referendo para projeto conservador de Constituição

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

SANTIAGO DO CHILE, 7 NOV (ANSA) – O presidente do Chile, Gabriel Boric, recebeu nesta terça-feira (7) a proposta da nova Constituição aprovada pelo Conselho Constitucional do país, que será submetida a plebiscito em 17 de dezembro.

O texto foi entregue em cerimônia formal pela presidente da Constituinte, Beatriz Hevia, do Partido Republicano.

Em seu discurso, Hevia afirmou que a proposta aprovada pelo Conselho, dominado pela direita conservadora, reflete “os valores e as aspirações de uma sociedade que aspira à liberdade, à justiça, à dignidade e às oportunidades igualitárias para todos”.

Boric, cujo partido já se manifestou contra a aprovação do texto, defendendo que “aprofundará desigualdades, divisões e injustiças no país”, recebeu a proposta da Constituição afirmando confiar na “sabedoria popular” para o referendo.

“Os chilenos deverão decidir se esse é um texto que nos une, são suas vozes e suas decisões que contam”, disse.

Essa será a segunda proposta de nova Constituição a passar por referendo após a derrota, no pleito de 4 de setembro de 2022, do texto preparado pela assembleia constituinte por uma maioria de esquerda, na sequência dos protestos sociais de 2019 e 2020.

Atualmente, está em vigor no Chile a Constituição de 1980, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. (ANSA).

