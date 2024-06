Borgo Egnazia, o resort italiano favorito de Madonna e que receberá reunião do G7

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Borgo Egnazia, um complexo turístico para super ricos localizado no sul da Itália e frequentado, entre outros, por Madonna e Justin Timberlake, receberá de 13 a 15 de junho a reunião de cúpula de chefes de Estado e de Governo do G7.

O imenso resort, que imita um vilarejo tradicional italiano, está localizado na região da Puglia, no município de Fasano, ao lado da costa do Adriático.

Encontra-se entre as cidades de Brindisi e Bari, que têm os maiores aeroportos da região.

Os líderes do Grupo dos Sete, que reúne as economias mais avançadas do mundo (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos), se reunirão aqui por três dias.

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei, assim como o papa Francisco, também participarão do encontro de cúpula a convite do governo da primeira-ministra italiana, Georgia Meloni.

Nos últimos dez anos, a Puglia se tornou um dos principais destinos turísticos da Itália, também para o turismo internacional, graças às suas praias, gastronomia, oliveiras centenárias e patrimônio.

Meloni passa suas férias de verão lá, contribuindo para a notoriedade dessa região que, por muito tempo, foi ofuscada por destinos mais clássicos, como a Toscana.

A abertura de hotéis de luxo ajudou a atrair uma clientela de alto nível, incluindo estrelas de Hollywood, para esse vilarejo artificial, construído do zero no estilo da Disneylândia.

Seu lema, “Nowhere else” (Em nenhum outro lugar), resume a ambição do resort, que tem piscinas, praças e edifícios que imitam o estilo tradicional, situados entre as oliveiras e o mar.

É uma verdadeira fortaleza, ideal para proteger a privacidade de seus moradores, que podem passear tranquilamente pelas ruas de paralelepípedos enfeitadas com flores.

Também não precisam sair do complexo, que tem bares, restaurantes (um deles com uma estrela Michelin), lojas de roupa e decoração, praias e academias.

Tudo isso tem um preço: uma noite em quarto duplo em um fim de semana de junho custa mais de 2.000 dólares.

Seduzida pelo caráter exclusivo de Borgo Egnazia, Madonna já visitou três vezes, em 2016, 2017 e 2021, para celebrar seu aniversário.

Em 2012, o cantor e ator americano Justin Timberlake se casou na “piazzetta” (praça tradicional) do resort com a atriz Jessica Biel. Uma festa para 80 convidados que, segundo as estimativas, custou milhões de dólares.

A decisão de reunir os líderes do G7 nesse oásis e isolá-los do resto do mundo rendeu críticas, principalmente porque a imprensa não terá acesso ao local e ficará durante toda a reunião de cúpula em um centro de imprensa em Bari, a 60 km de distância.

