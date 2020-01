Bordeaux vence Le Mans (2-0) pela Copa da França

O Bordeaux fez valer a hierarquia e venceu o Le Mans, da 2ª divisão, por 2 a 0, nesta sexta-feira, na abertura dos 32-avos de final da Copa da França.

Um pênalti convertido por Jimmy Briand aos 53 minutos abriu o caminho da vitória e nos acréscimos o croata Toma Basic sentenciou.

O Bordeaux cumpriu sua missão de se classificar neste primeiro jogo oficial de 2020, tendo perdido as últimas quatro partidas de 2019.

No sábado, a rodada da ‘Coupe’ continua com as atenções voltadas especialmente para o estádio Louis II, em Mônaco, onde o espanhol Robert Moreno estreará no comando da equipe local, em um duelo contra outro time da primeira divisão, o Reims.

Enquanto isso, o Paris Saint-Germain jogará domingo no campo do modesto Linas-Montlhery, da sexta divisão.

— Resultados e programação das partidas dos 32-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

– Sexta-feira 3:

(+) Bordeaux (1ª) – Le Mans (2ª) 2 – 0

– Sábado 4:

(09h00) Versailles 78 (5ª) – US Granvillaise (4ª)

FC Guichen (5ª) – Caen (2ª)

Niort (2ª) – JS Saint-Pierroise (6ª)

Bayonne (5ª) – Nantes (1ª)

Fabrègues (5ª) – Paris FC (2ª)

(11h00) Stade Portelois (5ª) – Strasbourg (1ª)

Stade Briochin (4ª) – Gonfreville (5ª)

Tours (5ª) – Nîmes (1ª)

Monaco (1ª) – Reims (1ª)

(14h00) Rennes (1ª) – Amiens (1ª)

Red Star (3ª) – Chambly (2ª)

Angulema-Charentes (4ª) – Challans (5ª)

Sablé FC (5ª) – Pau (3ª)

St Pryvé St Hilaire (4ª) – Toulouse (1ª)

Belfort (4ª) – Montceau Bourgogne (5ª)

Consolat Marseille (5ª) – Rodez (2ª)

(16h55) Bourg-en-Bresse (3ª) – Lyon (1ª)

– Domingo 5:

(10h15) Raon-l’Etape (5ª) – Lille (1ª)

Lorient (2ª) – Brest (1ª)

Trélissac FC (4ª) – Olympique de Marseille (1ª)

Reims Sainte-Anne (6ª) – Montpellier (1ª)

Bastia-Borgo (3ª) – Saint Etienne (1ª)

(13h15) Entente Sannois SG (4ª) – Epinal (4ª)

Valenciennes (2ª) – Dijon (1ª)

Dieppe (5ª) – Angers (1ª)

SSEP Hombourg-Haut (8ª) – Prix les Mezières (5ª)

Grande Synthe (5ª) – Nancy (2ª)

Limonest (5ª) – Le Puy (3ª)

Nice (1ª) – Fréjus/San Rafael (4ª)

(16h55) Linas-Montlhery (6ª) – PSG (1ª)

– Segunda-feira 6:

(16h55) Rouen (4ª) – Metz (1ª)

