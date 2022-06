Bordeaux exige compra, e Botafogo trava negociações com Fransérgio Mesmo rebaixado, clube francês quer recuperar parte do investimento que fez; Botafogo já avisou que não quer gastar dinheiro na contratação do atleta de 31 anos

O Botafogo recuou nas conversas por Fransérgio, do Bordeaux-FRA. As equipes não se entenderam no formato do negócio e o Alvinegro deixou as conversas “de lado” nos últimos dias. Antes um atleta no topo da lista nas buscas do clube, o volante de 31 anos perdeu parte desse status.





O Bordeaux exige que o Botafogo compre o jogador. Os Girondins pagaram 4,5 milhões de euros (R$ 27,2 milhões, na cotação da época) para tirar o jogador do Braga-POR em agosto de 2021 e querem recuperar parte do investimento.

A equipe francesa quer, no mínimo, 2 milhões de euros. O Botafogo já comunicou que não vai pagar nada por um jogador de 31 anos e não pretende fazer nenhum tipo de investimento agora.

A intenção do Glorioso é um empréstimo com opção de compra. A diretoria quer se resguardar sobre o jogador e não ter ser obrigada a fazer um investimento se não tiver certeza que o jogador dará resultados em campo.

O estafe do jogador esperava que houvesse um contato por parte do Botafogo durante o fim de semana, o que não aconteceu. O clube se mantém irredutível, afirmando que não fará investimentos por Fransérgio a curto prazo.

Fransérgio foi revelado pelo Athletico Paranaense e soma passagens por Internacional, Ceará, Guaratinguetá, Marítimo-POR e Braga-POR, clube por onde atuou por quase cinco anos e é ídolo.

