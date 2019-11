Bordeaux empata com o Nice e sobe para terceiro no Campeonato Francês

O Bordeaux subiu para o terceiro lugar do Campeonato Francês ao empatar em 1 a 1 nesta sexta-feira fora de casa com o Nice (7º), na primeira partida da 13ª rodada.

A equipe do sudoeste da França dominou seu adversário ao longo da partida e mereceu a vitória, mas teve que se conformar com o empate.

O Bordeaux foi para o intervalo perdendo devido a um gol do Nice marcado por Pierre Lees-Melou (29).

O time empatou (50) com um gol de Jimmy Briand, com um chute cruzado e rasteiro com o pé direito. Foi o 96º na Ligue 1 francesa na carreira do atacante de 34 anos.

Nos demais jogos da rodada, Olympique de Marselha (5º) e Lyon (11º) se enfrentam no domingo em um duelo crucial para ambos na luta pelas posições classificatórias para os torneios europeus.

Enquanto isso o líder Paris Saint-Germain visita no sábado o modesto Brest (9º).

O clube da capital, que acaba de garantir sua vaga nas oitavas da Champions após vencer por 1 a 0 o Brugge, terá que tomar cuidado para não ser surpreendido como foi pelo Dijon na semana passada, quando perdeu fora de casa por 2 a 1.

— Resultados dos jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Bordeaux 1 – 1

– Sábado:

(14h30) Brest – PSG

(17h00) Reims – Angers

Monaco – Dijon

Strasbourg – Nîmes

Lille – Metz

– Domingo:

(12h00) Rennes – Amiens

(14h00) Nantes – Saint-Etienne

Montpellier – Toulouse

(18h00) Olympique de Marselha – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 27 12 9 0 3 26 7 19

2. Angers 20 12 6 2 4 17 16 1

3. Bordeaux 19 13 5 4 4 18 15 3

4. Nantes 19 12 6 1 5 9 9 0

5. Olympique de Marselha 19 12 5 4 3 14 16 -2

6. Lille 18 12 5 3 4 18 13 5

7. Reims 18 12 5 3 4 9 6 3

8. Saint-Etienne 18 12 5 3 4 12 15 -3

9. Brest 17 12 4 5 3 13 14 -1

10. Nice 17 13 5 2 6 16 19 -3

11. Lyon 16 12 4 4 4 19 11 8

12. Montpellier 16 12 4 4 4 11 10 1

13. Amiens 16 12 4 4 4 16 17 -1

14. Rennes 15 11 4 3 4 13 12 1

15. Monaco 15 12 4 3 5 19 22 -3

16. Dijon 12 12 3 3 6 7 13 -6

17. Strasbourg 12 12 3 3 6 7 13 -6

18. Toulouse 12 12 3 3 6 15 22 -7

19. Metz 12 12 3 3 6 11 18 -7

20. Nîmes 11 11 2 5 4 10 12 -2

