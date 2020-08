Bordeaux e Nantes ficam no 0 a 0 na abertura do Campeonato Francês

O Campeonato Francês começou nesta sexta-feira com o empate sem gol entre o Bordeaux e Nantes, numa primeira rodada da competição ainda afetada pelos pela pandemia do novo coronavírus, que volta a registrar um aumento do número de infectados no país.

A competição retorna após o encerramento antecipado da temporada passada em 8 de março por conta da pandemia da COVID-19.

E o vírus também foi o responsável pela mudança na tabela da primeira rodada do torneio nacional, pois o jogo de abertura seria entre o Marsella e Saint Etienne, adiado devido a quatro casos positivos da doença entre jogadores da equipe da cidade de Marselha. A nova data para este encontro foi marcada para 17 de setembro.

— Resultados da 1ª rodada o Campeonato Francês (Ligue 1):

– Sexta-feira:

Bordeaux – Nantes 0 – 0

– Sábado:

(12h00, hora de Brasília) Dijon – Angers

(16h00) Lille – Rennes

– Domingo:

(08h00) Monaco – Reims

(10h00) Nimes – Brest

Lorient – Estrasburgo

(12h00) Nice – Lens

– Terça-feira, 15 de setembro:

(16h00) Montpellier – Lyon

– Quarta-feira, 16 de setembro:

(16h00) PSG – Metz

– Quinta-feira, 17 de setembro:

(16h00) Marsella – Saint Etienne

Classificação: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nantes 1 1 0 1 0 0 0 0

. Burdeaux 1 1 0 1 0 0 0 0

3. Angers 0 0 0 0 0 0 0 0

. Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0

. Saint Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0

. Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0

. Metz 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lille 0 0 0 0 0 0 0 0

. Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nimes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nice 0 0 0 0 0 0 0 0

. Marsella 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0

. PSG 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lens 0 0 0 0 0 0 0 0

. Estrasburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brest 0 0 0 0 0 0 0 0

. Reims 0 0 0 0 0 0 0 0

. Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0

bur/dr/pm/lca

