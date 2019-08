Bordeaux consegue sua primeira vitória na Ligue 1 com 2 a 0 sobre o Dijon

O Bordeaux conseguiu seu primeiro triunfo nesta temporada na Ligue 1 francesa ao vencer fora de casa o Dijon (2-0) que conta com três derrotas em três partidas disputadas no Campeonato Francês.

O sul-coreano Hwang Ui-jo e o suíço Loris Benito marcaram os gols da vitória da equipe que contava com uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas.

Outro time que também somou seus primeiros três pontos foi o Nantes do técnico Christian Gourcuff, que venceu o Amiens por 2 a 1 fora de casa. O recém contratado atacante nigeriano Moses Simon deu o triunfo aos 40 minutos do segundo tempo aos ‘Canaris’ que jogaram durante a maior parte do jogo com superioridade numérica.

Uma das surpresas neste início de temporada na França é o modesto Angers, que conseguiu sua segunda vitória em três partidas ao derrotar por 3 a 0 o recém promovido Metz, que ainda não havia perdido em seus dois primeiros compromissos. O Angers conseguiu assim superar a goleada sofrida há uma semana para o Lyon (6-0).

Em uma rodada prolongada até meados da semana que vem devido à reunião do G7 em Biarritz, e para evitar a dispersão das forças de segurança, o Paris Saint-Germain receberá no domingo o Toulouse no Parque dos Príncipes, enquanto que o líder Lyon visita na terça-feira o Montpellier.

— Jogos da 3ª rodada da Ligue 1 e classificação:

– Sábado:

Angers – Metz 3 – 0

Dijon – Bordeaux 0 – 2

Brest – Reims 1 – 0

Amiens – Nantes 1 – 2

– Domingo:

(10h00) Monaco – Nîmes

(12h00) Strasbourg – Rennes

(16h00) PSG – Toulouse

– Terça-feira (horário de Brasília):

(14h00) Montpellier – Lyon

– Quarta-feira (horário de Brasília):

(14h00) Lille – Saint-Etienne

(16h00) Nice – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 6 2 2 0 0 9 0 9

2. Nice 6 2 2 0 0 4 2 2

3. Rennes 6 2 2 0 0 3 1 2

4. Angers 6 3 2 0 1 6 7 -1

5. Brest 5 3 1 2 0 3 2 1

6. Saint-Etienne 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Toulouse 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Reims 4 3 1 1 1 2 1 1

9. Bordeaux 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Metz 4 3 1 1 1 4 4 0

11. Nantes 4 3 1 1 1 3 3 0

12. PSG 3 2 1 0 1 4 2 2

13. Lille 3 2 1 0 1 2 2 0

14. Amiens 3 3 1 0 2 3 4 -1

15. Strasbourg 2 2 0 2 0 1 1 0

16. Montpellier 1 2 0 1 1 1 2 -1

17. Olympique de Marselha 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Nîmes 0 2 0 0 2 1 5 -4

19. Dijon 0 3 0 0 3 1 5 -4

20. Monaco 0 2 0 0 2 0 6 -6

./bds/iga/gh/aam