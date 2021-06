Bonucci comemora vitória da Itália na Eurocopa, mas pede pés no chão: ‘Primeiro jogo de uma longa jornada’ O zagueiro destacou que as demais Seleções irão conhecer melhor a Itália e que a equipe precisa continuar a trajetória na Eurocopa com 'entusiasmo' e 'muita humildade'

A Itália estreou com o pé direito na Eurocopa 2020. Nesta sexta-feira, a Azzurra venceu a Turquia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela primeira rodada da competição. Após o jogo, o zagueiro Bonucci analisou o confronto. Ele comemorou o resultado positivo, mas destacou a necessidade de se manter os pés no chão.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

– Quando você começa esta aventura deve haver alguma emoção. Eu imaginei assim. Este é o caminho que tomamos, é o primeiro de uma longa jornada. Agora, com os pés no chão, mas sim, com entusiasmo. E muita humildade – disse Bonucci, que ainda completou.

> Veja a tabela da Eurocopa 2020

– As equipes nos conhecerão cada vez mais. Com o que foi colocado, nós jogamos. Precisávamos ter a cabeça leve e coração caloroso. Vamos pegar as coisas positivas e deletar todo o resto – finalizou.

> Veja os 15 principais candidatos à artilharia da Eurocopa

A Turquia volta a campo na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, às 13h (de Brasília), contra o País de Gales. Já a Itália recebe a Suíça no mesmo dia, mas às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também