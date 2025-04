Bonobos fêmeas têm maior status social que machos graças à sua solidariedade

Graças à sua solidariedade, as fêmeas de bonobos têm um status social superior ao dos machos, apesar de serem fisicamente mais fracas, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (24).

Junto com os chimpanzés, os bonobos são os parentes vivos mais próximos dos humanos dentro da ordem dos primatas, mas se “diferenciam de todas as outras espécies de grandes símios pelo fato de que as fêmeas ocupam um alto escalão em sua comunidade”, indica o estudo publicado na Nature Communications Biology.

Prova disso é que são as fêmeas “quem decidem quando e com quem acasalar”, diz um comunicado do Instituto Max Planck para o Comportamento Animal, ao qual está afiliada uma das supervisoras do estudo, Barbara Fruth.

As fêmeas também têm acesso prioritário aos alimentos mais populares, “enquanto os machos ficam pendurados nas árvores esperando sua vez”.

No entanto, um marcado dimorfismo sexual – a diferença física entre machos e fêmeas de uma mesma espécie – dá vantagem aos machos, o que explica sua dominância entre os chimpanzés.

O estudo queria compreender o mecanismo que permite às fêmeas dominar um grupo.

Uma equipe internacional de pesquisadores, sob a direção de Martin Surbeck, da Universidade de Harvard, revisou 30 anos de dados sobre seis comunidades de bonobos na República Democrática do Congo, seu único país de hábitat selvagem.

A análise levou à conclusão de que “a solidariedade entre as fêmeas pode reverter a estrutura de poder que favorece os machos e caracteriza muitas comunidades de mamíferos”, explicou Surbeck.

De acordo com Fruth, essas coalizões podem se formar em poucos segundos e são suficientemente dissuasivas para que os machos “não tentem cruzar a linha”.

