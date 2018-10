Bono Vox alerta contra ascensão do nacionalismo na UE

BRUXELAS, 10 OUT (ANSA) – O vocalista da banda de rock irlandesa “U2” e ativista político, Bono Vox, se reuniu nesta quarta-feira (10) com o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e mostrou preocupação com a ascensão do nacionalismo no continente. Bono é cofundador da ONG “One Campaign”, que combate a fome e a miséria na África.

“As pessoas estão preocupadas com o avanço do nacionalismo. Eu estou animado pela ascensão do internacionalismo. As pessoas estão preocupadas com a imigração que vem do sul, eu entendo, mas sou um entusiasta do que está vindo para o nosso continente . Conforme envelhecemos, nossos cabelos vão ficando grisalhos, os deles ficam mais jovens e vibrantes ” disse o cantor, em entrevista coletiva.

“Eu estou aqui como um fã da Europa e da África e, como artista, penso que tenho um papel a desempenhar para propagar a ideia do que é ser europeu e cantar coisas que esquentem o nosso sangue.

A Europa é um pensamento que deve tornar-se um sentimento”, disse o artista, que também afirmou que as migrações da África são uma “incrível oportunidade”. “O continente está pedindo uma nova parceria e devemos sentar-nos juntos entre iguais e conquistar o mundo”, defendeu.

“Comecei a repensar a ideia de casa e entendi que essa é minha casa. Sou europeu, além de irlandês, e a ideia de patriotismo aumentado é animadora”, continuou o cantor, que também abordou em sua fala o momento difícil pelo qual a Europa passa.

“As pessoas estão questionando a Europa e precisamos de mais artistas envolvidos no projeto europeu”, declarou Vox, propondo que a indústria cultural do continente crie algo parecido com a “mitologia” norte-americana, perpetuada por Hollywood. “A Europa tem uma fisiologia muito complexa mas, por trás da política, existe um coração grande que bate em um cérebro que está trabalhando estrategicamente para melhorar a vida do cidadão.

Vivemos melhor que qualquer outro povo do mundo. Quero fazer parte da ideia romântica que é a Europa”, concluiu. (ANSA)