Bono interrompe show do U2 para pedir que plateia grite nome de Alexei Navalni

Bono, vocalista do U2, interrompeu um show da banda no The Sphere, em Las Vegas, na noite de sábado, 17, para fazer uma manifestação favorável a Alexei Navalni, líder da oposição russa que morreu no dia anterior. Ele pediu que a plateia repetisse seu nome diversas vezes.

O cantor relembrou que, no próximo dia 24, serão completados dois anos da invasão da Rússia na Ucrânia. “Para estas pessoas, ‘liberdade’ é a palavra mais importante do mundo. Tão importante que ucranianos estão lutando e morrendo por ela”, afirmou.

“Aparentemente, Putin nunca dirá seu nome. Então pensei que hoje, nós, pessoas que acreditamos na liberdade, devemos dizer seu nome. Não apenas lembrá-lo, mas dizê-lo: Alexei Navalni!”, continuou Bono, antes de puxar repetidos coros pelo nome do ativista.

Navalni morreu na prisão na última sexta-feira, 16, segundo autoridades locais. Ele estava preso em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, e pouco se sabia sobre o seu exato estado de saúde. Navalni liderava há mais de 10 anos a dissidência contra o líder russo, Vladimir Putin e já tinha sofrido um envenenamento em 2021.

