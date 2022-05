Bono e The Edge fazem show em metrô de Kiev em prol da Ucrânia

KIEV, 8 MAI (ANSA) – O vocalista Bono e o guitarrista David Howell Evans (The Edge), do U2, fizeram neste domingo (8) um concerto improvisado no metrô de Kiev, capital da Ucrânia, invadida pela Rússia desde 24 de fevereiro.





Os dois chegaram na capital ucraniana, por volta das 13h (Horário da Itália), e fizeram um show surpresa na estação Khreshchatyk, onde uma pequena multidão se reuniu, incluindo membros das Forças Armadas da Ucrânia vestidos com roupas militares.

Bono e The Edge apresentaram alguns clássicos de seu repertório, como “Sunday Bloody Sunday”, ‘Desire’ e ‘With or without you’, além de uma versão da música “Stand By Me” com a banda ucraniana Antytela.

A aparição surpresa ocorreu quando as sirenes de alerta soaram na capital ucraniana. “As pessoas na Ucrânia não estão lutando apenas por sua liberdade, mas por todos nós que amamos a liberdade”, disse Bono em um intervalo.

O cantor também se referiu a conflitos passados na Irlanda e problemas com um vizinho mais poderoso. “Nós rezamos para que vocês aproveitem um pouco dessa paz em breve”, disse Bono.

Em determinado momento, Bono convidou um soldado ucraniano para cantar junto com ele. Em uma publicação no Twitter, a banda U2 disse que foi convidada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para tocar em Kiev como uma demonstração de solidariedade ao povo do país. (ANSA)