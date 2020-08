Bonner critica ‘campo de batalha’ nas redes sociais e fake news: ‘problema planetário’

O âncora do Jornal Nacional, William Bonner, considerou que as redes sociais não são mais um lugar divertido, enquanto explicava o clima hostil praticado em redes sociais como o Twitter.

O jornalista classificou como “campo de batalha” a relação nas redes atualmente. Em entrevista ao programa Alta Horas do último sábado (8), Bonner fez uma reflexão sobre as mudanças que ocorreram nos últimos 10 anos nas redes sociais.

“Quando eu cheguei, em 2008 ou 2009, aquilo era uma fonte de diversão, eu me divertia muito ali. Tem gente que fica intelectualizando o que eu fiz, diz que eu criei um personagem de ‘tiozão’. Eu não fiz nada disso. Eu entrei lá e comecei a trocar mensagem com as pessoas. […] Eu sou um tiozão! Eu tenho 57 anos hoje, tinha 47 na época. Estava lidando com jovens de 16, 17 anos, às vezes até menos. Eles achavam um barato o cara do ‘Jornal Nacional’ fazendo graça. […] Mas agora a graça [das redes sociais] acabou. Aquilo é um campo de batalha agora”, disse.

LEIA MAIS

WILLIAM BONNER CITA ORGULHO DOS FILHOS E RESSALTA: “PESSOAS DO BEM”

William também não se furtou de comentar outro assunto que tem chamado muita atenção na web: fake news. Para o âncora, o ato de inventar histórias faz parte do comportamento humano. No entanto, ele entende que a internet potencializou o efeito dessas notícias falsas.

“Esse é um grande problema planetário, não é do Brasil apenas. O que acontece com as fake news é que elas têm interferido, por exemplo, em eleições, e isso é muito perigoso, mas tem interferido também na saúde pública. […] O efeito prático é que a humanidade está regredindo em diversos aspectos”, ressaltou.

Veja também