Bonmati, melhor jogadora da Copa, se diz ‘chocada’ com elogio de Guardiola: ‘Meu ídolo’

Eleita melhor jogadora da Copa do Mundo, a meio-campista Aitana Bonmati ainda está assimilando a grandeza alcançada por seu nome no futebol durante a campanha do título mundial, sacramentado no domingo com vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra. Ela está impressionada com a repercussão de suas belas atuações, elogiadas até pelo técnico Pep Guardiola, que disse, em entrevista na semana passada, estar “apaixonado” pelo futebol da jogadora.

“É como o Iniesta do futebol feminino”, disse o treinador do Manchester City, a comparando a um dos jogadores mais técnicos da história do futebol. Em entrevista ao site oficial da Fifa, Bonmati demonstrou sua alegria pela comparação. “Quando me passaram o que ele disse sobre mim, fiquei um pouco chocada porque ele é um dos meus ídolos como treinador”, disse.

A meia tem 25 anos e é jogadora do Barcelona, clube no qual Guardiola brilhou como volante e técnico, inclusive treinando Iniesta. Bonmati, nascida em 1998, três anos antes da última temporada de Guardiola como jogador no time catalão, não tem lembranças dele em campo, mas se lembra bem das alegrias que sentiu ao vê-lo comandando um dos melhores Barças de todos os tempos.

“Eu não o vi jogar, mas vivi os melhores anos da minha infância quando ele era o treinador do Barça. Aquela época de ouro. Eles são talvez os melhores ou um dos melhores da história. Agora acompanho o trabalho dele em qualquer clube que esteja dirigindo, e só posso agradecer pelo fato de ele ter falado bem de mim”. Disse a atleta.

Bonmati tomou para si o protagonismo na seleção espanhola e foi essencial no caminho rumo ao título. Ao lado de nomes como Alba Redondo e Jennifer Hermoso, compensou a situação física limitada da duas vezes melhor do mundo Alexia Putellas, aproveitada apenas pontualmente nas partidas, uma vez que chegou à Copa recuperando-se de lesão.

“Acho que ninguém se destacou individualmente nesta Copa, acho que todas nós demos tudo por isso”, disse a meio-campista sobre o prêmio de melhor do campeonato. “Às vezes, você tem que escolher uma jogadora, mas muitas dessas jogadoras poderiam ter sido eleitas a melhor do torneio”, completou.

