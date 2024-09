Boninho se une a grandes diretores poderosos que deixaram a TV Globo depois de anos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/09/2024 - 13:42 Para compartilhar:

Fim de uma era! Boninho, 62 anos, pegou muita gente de surpresa ao anunciar sua saída da TV Globo após 40 anos, na tarde de sexta-feira, 13. Apelidado de Big Boss, por dirigir o reality show Big Brother Brasil desde 2002, o diretor disse que pretendia se aposentar na emissora, mas que antes disso quer “topar novos desafios”.

“Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”, escreveu Boninho em suas redes sociais.

Boninho ficou conhecido por ser um dos principais responsáveis por encabeçar realities para o Brasil. Ele também foi criador de diversos quadros e programas da Globo.

Aos 17 anos, Boninho atuou na Rádio Excelsior. Em 1984 migrou para a TV Globo, com o programa Clip Clip. Logo depois encabeçou Fantástico, Hollywood Rock, Free Jazz, Rock in Rio, Especial Amigos, Show da Virada, Especial Roberto Carlos e Carnaval Globeleza.

O diretor também foi o responsável pelo programa infantojuvenil TV Colosso, que foi estrelado por bonecos, que alterna quadros com exibição de desenhos animados.

Outros programas famosos entre o público que têm liderança do profissional são No Limite, Hipertensão, The Voice Brasil, The Voice Kids, Vídeo Show, Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes e Caldeirão do Huck.

Atualmente, Boninho dirigia o Caldeirão com Mion, o Tamanho Família e os eventos Rock in Rio e Lollapalooza e o reality show Big Brother Brasil.

A saída de Boninho da Globo ocorrerá no final de 2024, depois dirigir o especial de Roberto Carlos.

O profissional se une a grandes diretores poderosos que deixaram a TV Globo após anos. A IstoÉ Gente relembra alguns deles abaixo!

Em 2022, a Globo confirmou à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que Dennis Carvalho também deixaria a empresa após mais de 40 anos de contrato. O diretor foi responsável por novelas icônicas como ‘Celebridade’, ‘Vale Tudo’ e ‘Dancin’ Days’.

Rogério Gomes, o Papinha, deixou a emissora logo após comandar a primeira fase de ‘Pantanal’.

Denise Saraceni não tem mais o contrato fixo após 43 anos no canal e sendo responsável por comandar tramas como ‘Belíssima’ e ‘Passione’.

Além desses, Ricardo Waddington, Maurício Farias, Maria de Médicis, Joana Jabace, Marcelo Travesso, Vinícius Coimbra e André Felipe Binder também integram a lista de chefões que estão fora da emissora global.