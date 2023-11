Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 10:41 Para compartilhar:

Chico se tu me quiseres…Boninho revelou se o nome do influenciador Chico Moedas estará na próxima edição do “Big Brother Brasil“.

“Onde vota para eliminar?”, diz a pulicação, repostada de Renata Banhara. “É fake! Não dá para eliminar quem não vai”, garantiu o diretor.

A previsão de estreia do reality show é 8 de janeiro de 2024 – e com os times camarote, formado por famosos, pipoca, com anônimos, e mais um que ainda será revelado

