Boninho responde convite de Celso Portiolli ao vivo no SBT: ‘Vou tirar de letra!’

Ex-Diretor do “BBB” (TV Globo), Boninho agora está se sentindo em casa no SBT. Ele usou as redes sociais, neste domingo, 23, para responder após ser desafiado ao vivo pelo apresentador Celso Portiolli a participar de um quadro no “Domingo Legal”.

Durante sua participação no “Passa ou Repassa”, Ana Furtado, esposa do diretor, garantiu que o marido cozinha bem. Foi aí que o comandante da lançou uma proposta ao casal.

“Pintou uma ideia aqui… Não sei se posso falar”, disse Portiolli, fazendo suspense.

“Fala logo”, quis saber a apresentadora, curiosa.

“Logo, logo vai ter [o quadro] ‘Minha Mulher que Manda’… Eu acho que seria muito legal ter você e o Boninho participando. Você manda, ele cozinha”, revelou o comunicador.

Apesar de surpresa, Ana demonstrou ter gostado do desafio.

“E aí, amor? Fácil! Eu mando nele todo dia mesmo! E ele cozinha bem, então tá bom”, disse ela, empolgada.

A resposta do diretor veio logo em seguida, através das redes sociais.

“E aí?! Participo! Bora! Mas, eu vou tirar de letra! Fácil!”, declarou Boninho, em publicação no Instagram.

O ex-Big Boss participou pela primeira vez de um evento oficial do SBT, na sexta-feira, 14, e divulgou algumas das ideias que tem para sua trajetória na emissora paulistana. Ele confirmou que Tiago Leifert, também ex-global, será o apresentador do “The Voice” na nova casa.