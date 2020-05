Boninho resgata foto com Simone e Simaria e sugere volta de “No limite”

View this post on Instagram

Vendo minhas queridas @simoneesimaria no #altashoras @serginhogroisman e me lembrei dessa foto que fizemos no no limite 4. Muito tempo!!! Tivemos a visita da minha amada @anamaria16 Boas lembranças @zecacamargomundo Será que isso quer dizer que vamos ter um novo No Limite?? #reality @redeglobo