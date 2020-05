Boninho mostra Ana Furtado fazendo faxina: “Tem pozinho aqui”

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho tem passado um tempo maior em casa após o término do reality, e também por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele é casado com Ana Furtado, apresentadora da TV Globo, e nessa quarta-feira (13) usou as redes sociais para mostrar um momento faxina na casa.

Em vídeo, Boninho brinca com a esposa: “Olha aqui Dona Ana trabalhando aqui. Bora, tem uns pózinhos aqui”. Na sequência, a apresentadora faz uma careta e tentar “aspirar” o marido.

