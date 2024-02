Boninho manda recado sobre quebra de regras no ‘BBB 24’: ‘Provocou, cartão vermelho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2024 - 20:37 Para compartilhar:

Diretor do “BBB24”, Boninho usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 28, para publicar um discurso sobre as possíveis provocações de sisters e brothers aos membros da produção do reality. O ‘recado’ aconteceu logo após a modelo Yasmin Brunet, propositalmente, ter infringido sucessivas vezes as regras do programa com o intuito de prejudicar todos os participantes.

No Feed do Instagram, o Big Boss mandou um recado sobre o comportamento dos confinados. Logo os internautas apontaram que seria indireta para Yasmin.

“Recado levado pra eles hoje: quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo pro ‘Tá com nada’? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não. Com a gente é ‘mandou, ouviu, tomou um atenção’? Sim, senhor. Segue o jogo. O resto é brincadeira que eles podem fazer lá dentro. Com a gente, não. Jogo que segue, senão, eliminação, quem sabe?”, disparou o todo poderoso do “BBB” no vídeo.

“Hoje a psicóloga ficou brava!!! Foi punição pra um, chamada pra outro, o ‘BBB’ é assim. Eles jogam lá dentro e a gente controla aqui fora. Saiu da regra… cartão amarelo, provocou a regra, cartão vermelho”, escreveu ele na legenda da publicação.

Pela manhã, a filha de Luiza Brunet havia recebido uma punição gravíssima de 500 “estalecadas” após perder o horário do Raio-X. Em seguida, ela planejou fazer com que todos os participantes fossem para o ‘Tá Com Nada’, que restringe recursos para toda a casa.

A situação mais grave aconteceu quando a produção pediu para que os confinados fossem para a área externa da casa durante a tarde e a modelo desobedeceu à ordem de forma debochada e continuou comendo na Xepa. A sister tomou atenção duas vezes, perdeu 50 estalecas e comemorou a punição. “Eba”, disse, dançando.

Pouco depois, a loira confessou à amiga Wanessa Camargo que estava perdendo a moeda do jogo de propósito. “Se eu tiver que sair também, que eu saia sendo eu, f*da-se”, disparou ela.

Beatriz recebe bronca

Já Beatriz, líder da semana, foi chamada ao confessionário durante a tarde para ser alertada sobre sua postura durante as festas do BBB. É que a vendedora se manteve próxima ao palco durante apresentação dos artistas convidados para a festa de sábado. Ela foi avisada de que poderá ser expulsa se continuar tentando subir nos palcos das apresentações.

