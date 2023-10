Boninho comenta a expulsão de Rachel Sheherazade de ‘A Fazenda 15’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 12:16 Para compartilhar:

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 tem sido um dos tópicos mais comentados nas redes sociais. Na madrugada desta sexta-feira, 20, Boninho, diretor da TV Globo, deu sua opinião sobre o ocorrido.

Em uma postagem no Instagram da colunista Fábia Oliveira, ele comentou sobre uma fala de Rachel, que teria insinuado que o motivo de sua expulsão não teria sido o divulgado pela Record. Ele escreveu: “algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas. Será?”

A reação de Boninho gerou diversas especulações entre os seguidores. Alguns sugeriram que ele poderia estar convidando Rachel para participar do BBB24, enquanto outros tentavam decifrar a mensagem por trás de suas palavras.

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 após um incidente com Jenny Miranda. Após sua saída, a jornalista se pronunciou em suas redes sociais. Ela mencionou que falaria sobre as razões de sua saída do programa em breve, mas devido a questões contratuais, ainda não poderia discutir o assunto. Rachel agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio e empatia após sua expulsão

O conflito que levou à expulsão de Sheherazade foi transmitido no programa e mostrou uma divergência entre ela e Jenny Miranda sobre as tarefas a serem realizadas na fazenda. Rachel foi designada para cuidar das ovelhas, mas recusou-se, alegando estar cansada de cuidar do lixo na semana anterior. Isso levou a uma série de desentendimentos com Jenny. A situação escalou quando Jenny confrontou Rachel na área das ovelhas, e Rachel fez um gesto com a mão no rosto de Jenny, que foi interpretado como agressão pela produção do programa. A briga foi interrompida por Lucas Souza.

Rachel chorou e afirmou que estava apenas se defendendo, enquanto Jenny disse que foi agredida. Algumas horas depois, Rachel entrou em um closet e não retornou, levando os outros participantes a notar sua ausência.

A produção do programa anunciou a expulsão de Rachel aos participantes, citando uma regra do Manual de Sobrevivência que proíbe atitudes que possam colocar em risco a integridade física de outros. Foi informado que Rachel estava fora do jogo. Devido à expulsão, a Roça da semana foi cancelada, e André, Kally e Nadja foram poupados de uma possível eliminação.

