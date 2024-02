Boninho chora ao receber presente da Globo: ‘Me tocou muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 8:53 Para compartilhar:

À frente da direção do “BBB” e de outros grandes programas da Globo, Boninho não conteve as lágrimas ao receber um presente de colegas da emissora. No Instagram, nesta quarta-feira, 7, ele compartilhou o momento bastante emocionado.

Boninho recebeu uma fita de gravação do programa “Som Brasil”. “Se bobear, eu até fiz [esse programa] com o [Roberto] Talma. Olha só, duas polegadas, essa caixa, essa fita, olha que loucura que é. Eu trabalhei muito com esses VT’s, que loucura. Isso aqui rodava o Brasil para todo mundo ver o que rolava”, disse o diretor.

Na legenda, ele destacou o valor sentimental pelo recebido: “Acabei de ganhar um presente lindo que me tocou muito do time de tecnologia da Globo, a galera do acervo Globo, meu parceiro Paulo Rabello e meu querido Raymundo Barros. Fiquei mega emocionado com o carinho de vocês”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias