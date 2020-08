Boninho anuncia ‘The Voice’ para maiores de 60 anos

Boninho, diretor da TV Globo, usou as redes sociais para anunciar um novo desdobramento do ‘The Voice Brasil‘. Depois da versão para crianças e adultos, ele conta que agora o reality show musical terá uma versão voltada para quem tem mais de 60 anos.

As inscrições serão abertas em breve e a seleção ocorrerá nos mesmos moldes da próxima edição, com conversas por vídeo e shows virtuais. Segundo informações do colunista Fefito, do UOL, o novo ‘The Voice’ não terá comando de Tiago Leifert. Como ele estará comprometido com o BBB, um novo apresentador deverá ser chamado para o posto.

Confira o post de Boninho abaixo:

