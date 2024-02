Boninho anuncia que ‘Big Fone’ vai tocar no ‘BBB24’: ‘Pior mensagem da sua vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/02/2024 - 19:50 Para compartilhar:

“Você está no Paredão!” A mensagem que nenhum participante do “BBB24” (TV Globo) quer receber vai pegar um dos confinados de surpresa através do Big Fone no próximo domingo, 3.

Uma série de cinco ligações vai acontecer até o dia de formação do Paredão e o último toque vai mandar um participante direto para a berlinda. O anúncio foi feito pelo diretor do programa, Boninho, através de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 29.

Nos primeiros quatro toques, ele deixará a ligação cair. “Vai estar ocupado, ninguém vai atender”, continuou ele.

“Não me provoca, que eu pego pilha. Fica me cutucando, galera da internet, do Instagram… Vou cair nessa pilha? Caí, e vou trollar eles de novo”, brincou ele no vídeo.

O último chamado com a mensagem indesejável será transmitido ao vivo no domingo, às 17h20.

“Quem insistir em atender, vai acontecer o que? A pior mensagem da sua vida”, disse o Big Boss.

“Você vai ver que vai cair na pior mensagem que esse bichinho pode dar! Atenção, VOCÊ ESTÁ NO PAREDÃO!!! Começa nessa sexta!!”, finalizou na legenda da postagem.

