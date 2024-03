Boninho anuncia nova pegadinha com participantes do ‘BBB24’; entenda a dinâmica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/03/2024 - 10:39 Para compartilhar:

Boninho está inspirado em trolar os participantes do “BBB24“. Depois de uma sequência de pegadinhas com Big Fone, vem aí o Poder do Falso. A ideia foi anunciada na rede social do diretor do reality show.

Nesta quarta-feira, 13, Marcos Veras e Welder Rodrigues irão entrar no programa, para a gravação do quadro “Vamo Invadir Sua Casa”, e deixar um presente aos participantes. “Trolagem é o que a gente mais está gostando nesse Big Brother. […] Vai ser excepcional”, começou Boninho.

Na sequência, ele explicou a ideia: “Eles vão deixar de presente pra eles, uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o ‘Poder do Falso’. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada. É falso”.

