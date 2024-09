Bon Jovi salva mulher de suicídio nos Estados Unidos; assista ao vídeo

Considerado ícone norte-americano, e conhecido por hits como ‘It’s My Life’, ‘Misunderstood’, entre outros, Bon Jovi ajudou a tirar uma mulher da beirada de uma ponte em Nashville, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 1o. O episódio e o vídeo do ocorrido, no entanto, só veio à tona nesta quinta, 12.