Bombou no DIA! Thammy abriu o jogo sobre implante peniano: ‘quem disse que não fiz?’

Fábia Oliveira conversou com Thammy Miranda para esclarecer uma dúvida que os leitores do jornal tinham a respeito de uma foto com certo volume na sunga. O filho de Gretchen falou se fez ou não implante peniano. A matéria bombou no site e foi a mais lida do mês de agosto. Você não leu? Está curioso? Confira tudinho abaixo! Rio – Há exatamente um mês, a colunista do DIAconversou compara esclarecer uma dúvida que os leitores do jornal tinham a respeito de uma foto com certo volume na sunga. O filho defalou se fez ou não implante peniano. A matéria bombou no site e foi a mais lida do mês de agosto. Você não leu? Está curioso? Confira tudinho abaixo!

Esta colunista, morrendo de vergonha pela primeira vez na vida, ligou para Thammy Miranda na tentativa de esclarecer a curiosidade dos leitores desta coluna: afinal, o que era aquele volume na sunga que, ao publicar a imagem, ele escreveu na legenda para as pessoas não darem zoom? Pois bem, na conversa, questionamos Thammy se ele teria feito um procedimento de implante peniano. A resposta? “Isso só a Andressa (mulher do Thammy) sabe. Vai todo mundo ter que conviver com essa curiosidade”, disse ele. Veja as fotos!

Depois de dizer ao Thammy que essa pergunta foi a mais difícil que eu já fiz nos meus 20 anos de profissão, eis que eu perguntei: “mas você vai fazer essa cirurgia?”. Thammy então foi objetivo: “e quem disse que eu já não fiz?”.

Em outro momento da conversa, Thammy ainda deu gargalhadas quando esta colunista relembrou o meme que surgiu após uma foto dele com a mulher usando roupas de banho: “o biquíni eu não sei quanto custa, mas a sunga tá 100 pau”. Eu brinquei com o Thammy que, pelo volume apresentado ao público recentemente, agora a sunga dele está 1000 paus. Em seguida ele respondeu o seguinte: “até porque, já que é pra fazer, não vamos fazer um negócio meia boca, né?”

No ano passado, em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, Thammy comentou a possibilidade de implantar um pênis: “Não vou dizer se fiz ou não. Hoje em dia, [há um método cirúrgico que] coloca [o pênis] por cima do que eu já tenho. Ele [o médico] pega um pedaço da sua barriga e, deste pedaço, faz o falo”, disse o filho de Gretchen, na época.