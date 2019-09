Bombou na Semana! Comentarista pede demissão de jornal da Rede Globo ao vivo; video

Rio – No Bombou na Semana! de hoje temos o caso do comentarista da TV Globo na Paraíba que chorou e pediu demissão ao vivo. A reportagem foi uma das mais acessadas na semana no DIA Online. Não leu? Confira abaixo!

Paulo Souto, advogado e comentarista fixo do ‘Bom Dia Paraíba’, da TV Cabo Branco, afiliada da Globo no estado, surpreendeu os telespectadores do programa na manhã desta terça-feira (10). Isso porque ele pediu demissão ao vivo. O fato aconteceu porque, de acordo com o próprio Souto, ele foi proibido de se despedir da antiga apresentadora da atração da Globo, Patrícia Rocha, que pediu demissão na última semana. Durante a exibição do jornal, ele chorou e anunciou sua saída.

Paulo Souto no 'Bom Dia Paraíba' – Reprodução/Twitter

“Se eu não pude homenagear uma parceira que passou comigo sete anos, dez meses e três dias, e não puder homenageá-la… A homenagem que eu faço aqui agora é a ela. Agradeço aos telespectadores que sempre me permitiram entrar na casa deles, mas eu não tenho condições. Eu fico triste porque estou dizendo isso a você na sua estreia. Admiro tanto o seu trabalho, você vai fazer o maior sucesso nesse quadro. A Patrícia esta sendo muito bem substituída. Se eu não fizesse isso, eu infartaria”, encerrou Paulo Souto em sua última participação no jornal da Globo.

