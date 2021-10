Bombou! Flamengo anuncia mais de 1 milhão de fan tokens vendidos em tempo recorde no mundo Nova leva de vendas de Fan Tokens $MENGO ocorrerá no dia 26 de outubro

O Flamengo se deparou com uma demanda colossal no lançamento da comercialização do Fan Tokens $MENGO, iniciado às 10h desta terça, cujo custo individual foi de 2 dólares (R$ 11,02). De acordo com a empresa “Socios.com”, local virtual das vendas, 1.5 milhão de fan tokens foram vendidos, e o clube comemorou o esgotamento em tempo recorde no mundo: 12 minutos.

A primeira leva, das 10h às 12h, teve o limite de 100 Fan Tokens $MENGO por usuário. Na segunda leva, programada para as 12h, o limite aumentou para 250. Cabe destacar que, por conta da elevada procura, o aplicativo da “Socios.com” apresentou instabilidade e não concluiu o processo de alguns interessados.

É bom destacar que Fan Tokens não são criptomoedas e, de acordo com especialistas, não são recomendados serem tratados como investimento, mas, sim, como ativos digitais colecionáveis, que, nesse caso, permitirão aos donos o direito de votar em enquetes, ganhar recompensas VIP, participar de promoções exclusivas, obter recursos de realidade aumentada e participar de chats, jogos e competições no app “Socios.com”.

O Flamengo bateu o RECORDE MUNDIAL em velocidade de vendas na https://t.co/By3zSiWH7v! Mais de 1 milhão de $MENGOs vendidos na FTO em 12 minutos! A Maior Torcida do Mundo mostrou que faz a diferença. Agradecemos a cada um que comprou o fan token da Nação!#SociosFla @socios pic.twitter.com/LQNx2vsrn1 — Flamengo (@Flamengo) October 19, 2021

A primeira enquete, que estará disponível no app do Socios.com assim que a FTO acabar, dará a chance aos torcedores do Flamengo de escolherem a mensagem que irá aparecer na parede do vestiário no estádio do Maracanã, a casa do Flamengo, por exemplo.

No Brasil, a “Socios.com”, cuja comunidade abrange cerca de 1,2 milhão de torcedores mundo afora em sua base de cadastro, conta ainda com parcerias com o Atlético-MG, Corinthians e São Paulo. Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Manchester City, Atlético de Madrid, Valencia, franquias da NBA e seleções internacionais também compõe o time da empresa.

Os donos dos Fan Tokens $MENGO também poderão mostrar o quanto sabem sobre o Mengão, participando de um quiz do Flamengo no app da “Socios.com”, valendo camisas autografadas e produtos oficiais do clube.

Um Fan Token já será suficiente para votar nas enquetes e participar de todos os recursos relacionados ao Flamengo, mas quanto mais tokens um usuário tiver, maior será sua influência – os votos são multiplicados pelo número de tokens – e maior serão as chances de ganhar os prêmios.

Em tempo: o contrato do Flamengo com a empresa vai até o final de 2025, e o Rubro-Negro anunciou que no dia 26 deste mês disponibilizará uma nova leva de vendas.







