Bombeiros retiram os 62 corpos de local do acidente aéreo em Vinhedo (SP)

Às 18h30 deste sábado, as forças de segurança e resgate de São Paulo concluíram a remoção dos corpos das vítimas do acidente com a aeronave da Voepass que ocorreu em Vinhedo (SP).

Os 62 corpos foram encaminhados para a unidade central do IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias.

+ Caixas-pretas de acidente aéreo em Vinhedo (SP) estão em análise; relatório será divulgado em 30 dias

Até o momento, 50 corpos chegaram ao IML Central e o restante está a caminho do local. Duas vítimas já foram identificadas. Até agora, 30 corpos foram necropsiados e radiografados.

O IML Central tem uma equipe com mais de 20 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia.

As demais ocorrências, que seriam atendidas no local, estão sendo direcionadas para outras unidades do IML, localizadas nas zonas leste e oeste.

Para as famílias que chegam à capital para o reconhecimento dos corpos, o governo paulista reservou acomodações em um hotel na região central da capital – 38 grupos foram recebidos e estão sendo atendidos no local.