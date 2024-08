Bombeiros retiram 12 corpos na madrugada e dois são identificados em acidente aéreo em Vinhedo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2024 - 8:21 Para compartilhar:

O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã deste sábado, 10, a retirada de 12 corpos do local do acidente aéreo que matou 62 pessoas na tarde de sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com as autoridades, dois deles já foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML).

As equipes trabalharam durante a madrugada para tentar localizar os corpos. Equipamentos em 3D para agilizar as buscas. Equipes dos Bombeiros, Perícia Criminal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Aeronáutica atuam no resgate.

Os corpos serão levados para o IML Central, em São Paulo, que deve ser fechado neste sábado para focar no atendimento às vítimas do acidente. Eles devem fazer uma perícia da arcada dentária e a coleta de sangue de parentes para ajudar nas identificações.

Os Bombeiros informaram que estão retirando a fuselagem do avião, sendo que os trabalhos são paralisados quando uma vítima é localizada. Ainda não há um prazo para o resgate de todos os corpos.

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, em um condomínio residencial em Vinhedo (SP). Era por volta das 13h30, quando a aeronave começou a ter problemas e entrar em situação de “parafuso chato”.

O avião transportava 57 passageiros e quatro tripulantes, sendo que todos morreram. De acordo com o governo de São Paulo, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil do estado estão no bairro Capela para atendimento da ocorrência.

A companhia responsável pelo voo, a Voepass, antiga Passaredo, informou que a aeronave ATR – voo 2283, de matrícula PS-VPB, decolou de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo. Em coletiva, a empresa afirmou que tem prestado assistência às famílias e disse que todos os dispositivos estavam em funcionamento na aeronave pela manhã.

A formação de gelo na asa da aeronave foi colocada como uma das hipóteses para o acidente. A VoePass informou que o sistema de descongelamento estava em situação regular e funcionando. Ainda é preciso aguardar o relatório do Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) para determinar as causas da queda do avião.

O modelo do avião que caiu é um dos mais seguros e modernos do mundo, segundo especialistas da aviação. De acordo com autoridades, apenas cinco acidentes foram registrados em 10 anos.

O ATR-72 é fabricado pela Avions de Transport Régional (ATR), empresa francesa de sociedade entre a Airbus e a Leopardo, empresa italiana dona dos helicópteros Agusta.

O acidente com o avião da VoePass foi o primeiro acidente envolvendo um avião comercial desde 2007, quando uma aeronave da TAM caiu ao lado do Aeroporto de Congonhas. De lá para cá, foram 17 anos sem acidentes com empresas comerciais.

Na época, o JJ-3054 da TAM atingiu uma unidade da TAM Express ao lado do Aeroporto de Congonhas. O Airbus A320 partiu de Porto Alegre, mas derrapou na pista do aeroporto, cruzou a Avenida Washington Luiz e atingiu o setor de cargas da companhia.

Ao todo, 199 pessoas morreram, sendo 181 passageiros, seis tripulantes e 12 pessoas que estavam em solo. De acordo com o relatório final da Anac, o posicionamento incorreto de uma das manetes de potência e a pista escorregadia colaboraram para o acidente.