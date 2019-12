Bombeiros procuram turista que desapareceu na Chapada dos Veadeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, com cinco mergulhadores e o apoio de um drone, procura pelo turista que desapareceu ao ser arrastado por uma enxurrada, na região do Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso, na tarde desse domingo (1º).

A namorada dele, cujo nome os bombeiros não divulgaram, foi também carregada pela correnteza, mas conseguiu segurar em uma pedra e foi resgatada com o auxílio de uma corda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta época do ano é comum a ocorrência de enxurrada na região da Chapada dos Veadeiros por causa das chuvas fortes e localizadas.

A corporação informou ainda que a equipe de busca permanecerá na área da Chapada até localizar o turista.