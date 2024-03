Bombeiros percorrem mais de 40 km, usam rapel e resgatam cão em cânion de SC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 22:30 Para compartilhar:

Depois de seis dias procurando seu cão, que havia desaparecido no município catarinense de Santa Terezinha, no Vale do Itajaí, o tutor encontrou o animal na última segunda-feira, 11. Mas, não conseguiu chegar até ele, porque o cachorro estava em um cânion, a 20 metros de profundidade.

A solução foi chamar os bombeiros, que precisaram trafegaram 40 quilômetros numa estrada de terra, porque saíram de Papanduva, município vizinho onde fica a sede mais próxima da corporação, e foram até a zona rural de Santa Terezinha.

Depois, mais dois quilômetros a pé pela mata até o ponto em que o cão estava. Por fim, 20 metros de rapel (descida de um paredão, amarrado por cordas) para finalmente resgatar o bichinho, que foi devolvido ao dono.

Segundo os bombeiros, o cão estava assustado, mas sem ferimentos.

