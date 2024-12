Bombeiros localizam terceira vítima de queda de ponte entre TO e MA

O Corpo de Bombeiros do Maranhão informou que encontrou o corpo de uma vítima do sexo feminino na manhã desta terça-feira, 24, no rio Tocantins, após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. Para a GloboNews, um porta-voz dos bombeiros informou que um outro corpo também havia sido localizado na região nesta manhã, totalizando até o momento três vítimas localizadas.

Segundo o porta-voz, 14 pessoas seguem desaparecida e apenas uma foi resgatada com vida. Os bombeiros do Maranhão estão atuando em conjunto com o efetivo de Tocantins e demais autoridades para localizar os desaparecidos após o desabamento da estrutura no domingo, 22.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corpo de Bombeiros Militar/MA (@bombeiros.cbmma193)

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira ligava as cidades de Estreito (MA) e Aguirarnópolis (TO). A estrutura que caiu, com 533 metros de extensão, fazia a travessia no Rio Tocantins na BR-226 (Belém- Brasília).