Bombeiros identificam jovens desaparecidos após chuvas na Itália

ROMA, 1 JUN (ANSA) – Foram retomadas neste sábado (1º) as buscas pelos três jovens desaparecidos após uma inundação no rio Natisone, em Friuli-Venezia Giulia, em meio às condições climáticas extremas registradas no norte da Itália.

Graças à melhora meteorológica, foi possível passar a utilizar helicópteros.

O trio havia emitido um alerta sobre o mau tempo por telefone, pois estavam em uma pequena ilha e a água subia rapidamente por causa das chuvas torrenciais que afetaram a região nas últimas horas.

Quase um dia depois do desaparecimento, a chance de encontrá-los com vida é considerada praticamente nula, tanto devido à velocidade da água quanto à hipotermia.

A expectativa, porém, é de um esvaziamento repentino do rio.

Os socorristas interceptaram nesta manhã o sinal de um dos celulares dos desaparecidos, e as buscas ficarão concentradas nessa área.

Os três jovens foram identificados como Patrizia Cormos, de 20 anos; Bianca Doros, de 23 anos; e Cristian Casian Molnar, de 25 anos.

Segundo os pais de Patrizia, eles foram passear para relaxar após ela ter feito uma prova. A amiga, Bianca, estava na Itália para visitar a família, acompanhada de Cristian, seu namorado.

O celular de Patrizia foi encontrado na bolsa da jovem.

Cristian mora na Romênia e havia passado alguns dias na Áustria, na casa do irmão, antes de seguir para a Itália.

No momento em que foram até o local, o céu estava claro após uma longa chuva e o acesso ao leito do rio estava seco. (ANSA).