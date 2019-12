Bombeiros extinguem incêndio em prédio no centro de São Paulo

O Corpo de Bombeiros extinguiu, no início da noite, o incêndio que atingiu um prédio no centro da capital paulista na tarde de hoje (26). O fogo teve início por volta das 16h30 no segundo andar do edifício, na Rua General Osório, na altura do número 707, no bairro da República, em um estúdio de som. Não houve vítimas.

Os Bombeiros combateram o incêndio fazendo uso de uma escada Magirus, de 21 viaturas e a ação de 54 homens. Às 20 h, oito equipes ainda permaneciam no local fazendo o trabalho de rescaldo.

A estrutura do prédio atingido está sendo analisada por peritos da Defesa Civil. Em nota, o estúdio de som Gravodisc confirmou que suas instalações foram atingidas pelo incêndio. O local já foi utilizado para gravações por artistas como Adoniran Barbosa, Almir Sater, Caetano Veloso, Cezar Camargo Mariano, Chitãozinho e Xororó e Dominguinhos.