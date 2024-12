Bombeiros encontram mais dois corpos de vítimas de queda de ponte e total vai a seis

O Corpo de Bombeiros do Tocantins informou nesta quarta-feira que mais dois corpos foram localizados após o desastre em que um trecho de uma ponte de mais de meio quilômetro de extensão entre o Estado e o Maranhão mergulhou no rio Tocantins no domingo.

Com isso, o número de vítimas fatais do colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecida como “Ponte JK”, subiu de quatro para seis. Há ainda 11 desaparecidos.

“Dois corpos foram localizados e extraídos pelo mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins”, informou o órgão em comunicado à imprensa no final da tarde desta quarta-feira.

Construída em concreto armado, a ponte foi inaugurada em 1960. A estrutura tinha 533 metros de extensão e fica localizada na rodovia BR-226, que liga Belém a Brasília.

Segundo a Marinha, o vão central da ponte cedeu na tarde do domingo passado, derrubando pelo menos 10 veículos, entre os quais quatro caminhões, três veículos e três motocicletas. Um dos caminhões transportava uma carga de ácido sulfúrico.

A Marinha mantinha embarcações no rio Tocantins nesta quarta-feira em busca de desaparecidos. A operação emprega 44 militares, dentre especialistas para analisar a água do rio, mergulhadores, tripulantes de aeronave e efetivos das agências e capitanias do Maranhão e Tocantins.

Além dos militares, estão sendo utilizadas um helicóptero UH15 Super Cougar, três embarcações, duas motos aquáticas e seis viaturas, afirmou a Marinha, citando que o local tem profundidades que atingem cerca de 40 metros.

Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros do Tocantins havia informado que três corpos tinham sido recuperados, elevando o número de mortos até então para quatro.

O governo do Maranhão afirmou mais cedo que não há riscos à saúde humana relacionados à qualidade da água do rio, com base em análise da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) “que avaliou a concentração, vazão do rio Tocantins e a toxicidade das substâncias químicas envolvidas no incidente”.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) retomou sistemas de captação, produção e tratamento de água do Rio Tocantins e o abastecimento na cidade de Imperatriz “está retomado dentro da normalidade”, segundo comunicado do governo do Maranhão.

“De acordo com os testes realizados pela companhia a cada duas horas com a água para consumo, todos os parâmetros estão normais, incluindo o PH, que tem registrado variação de 5,5 a 5,8”, afirmou o governo do Maranhão.