Bombeiros encontram corpo carbonizado após incêndio na zona sul

Uma pessoa morreu durante um incêndio na noite desta sexta-feira, 20, em uma comunidade no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo carbonizado foi encontrado ao final da ocorrência, quando as chamas já estavam contidas.

O incêndio atingiu um sobrado no número 92 da rua Maciel Parente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, enviando quatro equipes ao local às 23h20.

O local foi descrito como de difícil acesso, de modo que as equipes só conseguiram conter o fogo por volta da meia-noite.

O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia, em Sacomã, que deve conduzir a investigação para esclarecer as causas do incêndio e a identificação do corpo carbonizado.