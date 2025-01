Bombeiros de Los Angeles permanecem na linha de frente de incêndios

LOS ANGELES (Reuters) – Os bombeiros se mantiveram nesta quarta-feira na linha de frente contra dois grandes incêndios florestais que devastaram partes de Los Angeles na última semana, mesmo com os ventos do deserto e uma paisagem seca apresentando condições extremamente perigosas.

Cerca de 8.500 bombeiros de pelo menos sete Estados e dois países estrangeiros impediram o crescimento das chamas pelo segundo dia consecutivo. Ainda assim, os incêndios consumiram uma área do tamanho de Washington, D.C.

Uma frota de aeronaves lançou água e retardante nas colinas, enquanto as equipes terrestres com ferramentas manuais e mangueiras trabalharam sem parar desde o início dos incêndios em 7 de janeiro, com as aeronaves sendo ocasionalmente obrigadas a ficar em terra por causa dos ventos fortes.

O incêndio de Palisades, na extremidade oeste da cidade, manteve-se estável com 96 quilômetros quadrados queimados, e a contenção subiu para 18% — uma medida de quanto do perímetro estava sob controle.

O incêndio de Eaton, no sopé das colinas a leste da cidade, permaneceu em 57 quilômetros quadrados, com 35% de contenção.

O sul da Califórnia não tem recebido nenhuma chuva significativa desde abril, transformando os arbustos em possível combustível para as chamas, enquanto os ventos de Santa Ana, originários dos desertos, passavam pelos topos das colinas e corriam pelos desfiladeiros, enviando brasas que voavam até 3 km à frente dos incêndios.

Os ventos foram mais fracos do que o esperado durante a terça-feira, mas a previsão é de que atinjam o pico por volta das 3h (horário local, 8h em Brasília) de quarta-feira, com rajadas nas montanhas que podem chegar a 112 km/h, informou o Serviço Nacional de Meteorologia, que manteve em vigor um alerta de bandeira vermelha.

O número de mortos nos incêndios aumentou em um na terça-feira, chegando a 25, de acordo com o escritório do médico legista de Los Angeles. A estimativa de estruturas danificadas ou destruídas se manteve estável em mais de 12.000, o que sinaliza que haverá um esforço hercúleo de reconstrução pela frente.

Bairros inteiros foram arrasados, deixando cinzas fumegantes e escombros. Em muitas casas, apenas uma chaminé foi deixada de pé.

