Bombeiros controlam incêndio em edifício histórico de Londres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2024 - 9:14 Para compartilhar:

Os bombeiros britânicos controlaram os “últimos focos” de um incêndio que surgiu neste sábado (17) no telhado do edifício histórico Somerset House, um centro de arte localizado no coração de Londres.

Cerca de 125 bombeiros e 20 caminhões tiveram que intervir no incêndio, informou a brigada de bombeiros de Londres na rede social X.

“O incêndio em #SomersetHouse está sob controle e as investigações sobre a causa começarão agora”, publicou no X.

Na mesma plataforma, o centro de artes londrino informou que o prédio havia fechado as portas durante a ação dos bombeiros. “Todos os funcionários e o público estão seguros”, acrescentou.

A vice-comissária Keeley Foster declarou que a idade e arquitetura do edifício “foram um desafio para as equipes em sua primeira resposta”.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma espessa coluna de fumaça saindo do telhado do museu, um edifício histórico de 1796 localizado às margens do rio Tâmisa.

“Foram enviadas ao local duas escadas de 32 metros” para apoiar os esforços de extinção das chamas, afirmaram os bombeiros, acrescentando que “a causa do incêndio é desconhecida”.

Os bombeiros chegaram “rapidamente e trabalhamos em estreita colaboração com eles para controlar a propagação do fogo”, declarou o museu.

Somerset House ficou famosa depois de aparecer em vários filmes, como “Simplesmente Amor” (2003), dois episódios da saga James Bond e o filme “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” (1999), de Tim Burton.

O prédio iria sediar o evento de breakdance “London Battle” neste sábado.

jwp/rox/bc/eg/yr/am/yr

X