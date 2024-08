Bombeiros concluem remoção de corpos em Vinhedo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2024 - 23:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 AGO (ANSA) – O corpo de bombeiros concluiu a remoção dos corpos das 62 vítimas da queda de um avião da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Os restos mortais foram levados para identificação na sede central do Instituto Médico Legal (IML) na capital paulista, mas o processo de reconhecimento ainda deve levar alguns dias.

A tragédia matou todos os 58 passageiros e quatro tripulantes que estavam na aeronave, um ATR 72-500 fabricado pela empresa franco-italiana ATR.

Das 62 vítimas, 34 eram homens, e 28, mulheres. Pelo menos quatro pessoas tinham dupla cidadania, sendo três venezuelanas e uma portuguesa.

“A nossa prioridade, que era a retirada dos corpos já foi concluída. Agora o Corpo de Bombeiros continua atuando na retirada dos destroços do avião, e não temos previsão de quando irá terminar”, disse Olivia Perrone, tenente e porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

A Prefeitura de Cascavel (PR), cidade de origem do voo, disse que vai organizar um velório coletivo dos mortos que residiam no município, mas ainda sem data definida.

As duas caixas-pretas (gravadores de voz da cabine e de dados do avião) já foram recuperadas e levadas a Brasília para análise do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). (ANSA).