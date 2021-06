Bombeiros apontam que quatro pessoas morreram carbonizadas em queda de avião no Mato Grosso

Quatro pessoas estavam a bordo do avião que caiu em uma área de mata em Rondonópolis, no Mato Grosso. O acidente, que aconteceu na última-feira (08), deixou todos os ocupantes da aeronave mortos. As informações são do G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião bimotor, modelo Cessna 310, caiu e pegou fogo logo em seguida. O órgão iniciou o combate ao incêndio, enquanto outra equipe realizava uma varredura nas áreas ao redor para verificar se havia mais vítimas. As quatro vítimas foram encontradas carbonizadas.

De acordo com um amigo de uma das vítimas, os passageiros realizavam um voo panorâmico na região quando o avião caiu. A Força Aérea Brasileira (FAB) investigará as causas do acidente.

A Polícia Civil também foi acionada para atender a ocorrência.

