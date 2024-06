Bombeiros ainda buscam corpo de 3º jovem desaparecido na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUN (ANSA) – Mais de uma semana após o incidente, o Corpo de Bombeiros ainda busca o corpo do último jovem desaparecido após uma inundação do rio Natisone, na região de Friuli-Venezia Giulia, em meio às condições climáticas extremas registradas no norte da Itália.

Os corpos de Patrizia Cormos, de 20 anos, e Bianca Doros, de 23 anos, já foram encontrados, enquanto os socorristas ainda buscam Cristian Casian Molnar, de 25 anos.

O prefeito de Premariacco, Michele De Sabata, informou que a busca continuará com o mesmo número de combatentes até o domingo (9).

No entanto, se o corpo não for encontrado, as buscas ficarão concentradas em áreas específicas, sem a mesma mobilização.

“Isso não significa que não continuaremos até que Cristian seja devolvido à família”, garantiu o alcaide.

Um novo vídeo do caso foi divulgado nesta quinta-feira (6), filmado por um transeunte anônimo, mostrando a tentativa desesperada de um bombeiros de salvar os jovens.

As imagens mostram o combatente nadando até os três, mas a ação foi abortada porque Bianca não sabia nadar e os outros dois decidiram não deixá-la. Os três se abraçaram antes do desaparecimento.

Os amigos foram até uma pequena “praia na região” tirar fotos, mas a cheia repentina do rio os deixou ilhados. (ANSA).