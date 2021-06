Bombeiro encontra filha morta ao atender ocorrência de acidente de carro

O bombeiro Adrian Smith, de 47 anos, descobriu que sua filha, Ella Brooke Smith, de 21 anos, morreu ao atender uma ocorrência de acidente de carro em uma praia no País de Gales, no Reino Unido. A jovem havia passado o dia na praia com o namorado Ashden King, de 22, e voltava de carro para casa quando o veículo capotou em uma curva e colidiu com outros dois automóveis, no domingo (13).

Smith, que estava de plantão, foi até o local do acidente para atender a ocorrência e viu o carro da filha destruído. Ella estava sentada do lado do passageiro e morreu no local. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. “Estamos totalmente arrasados ​​por perder nossa amada Ella. Ela era uma filha, irmã e neta muito amada e carinhosa”, escreveu o pai da jovem em uma rede social.

